Стало известно, кто мог быть целью покушения в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве

Целью покушения в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве мог быть основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. По данным SHOT, Саркисян ранен. Предварительно, взрыв произошёл в тот момент, когда он шёл через холл в сопровождении охраны.