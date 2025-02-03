Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 08:00
23213

Стало известно, кто мог быть целью покушения в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве

Взрыв в «Алых парусах» мог быть покушением на главу Федерации бокса ДНР

Армен Саркисян. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Армен Саркисян. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Целью покушения в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве мог быть основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. По данным SHOT, Саркисян ранен. Предварительно, взрыв произошёл в тот момент, когда он шёл через холл в сопровождении охраны.

Опубликовано видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве
Опубликовано видео с места взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве

Напомним, взрыв прогремел ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве около 09:50 утра. Не менее трёх человек пострадали, один погиб. Силовики рассматривают версию о покушении. Ранее СМИ публиковали список пострадавших. СК уже возбудил уголовное дело. «Алые Паруса» — ЖК премиум-класса, расположен в районе Щукино недалеко от Москвы-реки. Стоимость квартир в среднем от 31 млн до 250 млн рублей.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Взрыв в ЖК «Алые паруса»
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar