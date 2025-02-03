Стало известно, кто мог быть целью покушения в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве
Взрыв в «Алых парусах» мог быть покушением на главу Федерации бокса ДНР
Армен Саркисян. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Целью покушения в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве мог быть основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. По данным SHOT, Саркисян ранен. Предварительно, взрыв произошёл в тот момент, когда он шёл через холл в сопровождении охраны.
Напомним, взрыв прогремел ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве около 09:50 утра. Не менее трёх человек пострадали, один погиб. Силовики рассматривают версию о покушении. Ранее СМИ публиковали список пострадавших. СК уже возбудил уголовное дело. «Алые Паруса» — ЖК премиум-класса, расположен в районе Щукино недалеко от Москвы-реки. Стоимость квартир в среднем от 31 млн до 250 млн рублей.