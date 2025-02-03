Трое пострадавших при взрыве в элитном ЖК «Алые паруса» находятся в реанимации

Трое пострадавших в результате взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» находятся в тяжёлом состоянии — они в реанимации. По данным Mash, пострадала консьержка и четверо жителей элитного жилого комплекса.

Напомним, взрыв прогремел ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве около 09:50 утра. Не менее трёх человек пострадали, один погиб. Силовики рассматривают версию о покушении. СК уже возбудил уголовное дело. «Алые Паруса» — ЖК премиум-класса, расположен в районе Щукино недалеко от Москвы-реки. Стоимость квартир в среднем от 31 млн до 250 млн рублей.