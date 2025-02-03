Появился список пострадавших при взрыве в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве
При взрыве в элитном московском ЖК «Алые Паруса» получили ранения четыре человека. По предварительной информации, ещё один погиб. Имена трёх пострадавших сообщает сайт MK.Ru.
Ранения при взрыве получили:
44-летняя Дарья Карселадзе;
41-летний Сергей Шкрябатовский;
50-летний Игорь Антоненко.
Известно, что Игорь Антоненко проходил через холл, когда раздался взрыв. Вероятно, граната лежала в потолочном перекрытии. Он является предпринимателем и был учредителем фирмы «Маркос», занимавшейся продвижением бренда одежды «Tom Farr». У его жены Людмилы также был бизнес в сфере дизайна.
Напомним, что взрыв случился в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в столице около 09:50 утра. Не менее трёх пострадавших, один человек погиб. Силовые структуры проверяют версию о покушении. СК РФ возбудил уголовное дело. Также было опубликовано видео с места взрыва.
© Wikipedia / karel291