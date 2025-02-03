Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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3 февраля, 07:54
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Появился список пострадавших при взрыве в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве

При взрыве в элитном московском ЖК «Алые Паруса» получили ранения четыре человека. По предварительной информации, ещё один погиб. Имена трёх пострадавших сообщает сайт MK.Ru.

Ранения при взрыве получили:

44-летняя Дарья Карселадзе;

41-летний Сергей Шкрябатовский;

50-летний Игорь Антоненко.

Известно, что Игорь Антоненко проходил через холл, когда раздался взрыв. Вероятно, граната лежала в потолочном перекрытии. Он является предпринимателем и был учредителем фирмы «Маркос», занимавшейся продвижением бренда одежды «Tom Farr». У его жены Людмилы также был бизнес в сфере дизайна.


Граната, взорвавшаяся в ЖК «Алые паруса», могла быть заложена под потолком
Граната, взорвавшаяся в ЖК «Алые паруса», могла быть заложена под потолком

Напомним, что взрыв случился в ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в столице около 09:50 утра. Не менее трёх пострадавших, один человек погиб. Силовые структуры проверяют версию о покушении. СК РФ возбудил уголовное дело. Также было опубликовано видео с места взрыва.

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© Wikipedia / karel291

Владимир Озеров
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