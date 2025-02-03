Появился список пострадавших при взрыве в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве

При взрыве в элитном московском ЖК «Алые Паруса» получили ранения четыре человека. По предварительной информации, ещё один погиб. Имена трёх пострадавших сообщает сайт MK.Ru.

Известно, что Игорь Антоненко проходил через холл, когда раздался взрыв. Вероятно, граната лежала в потолочном перекрытии. Он является предпринимателем и был учредителем фирмы «Маркос», занимавшейся продвижением бренда одежды «Tom Farr». У его жены Людмилы также был бизнес в сфере дизайна.



