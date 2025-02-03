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Регион
3 февраля, 07:14

Граната, взорвавшаяся в ЖК «Алые паруса», могла быть заложена под потолком

ЖК «Алые паруса». Фото © Wikipedia / karel291

ЖК «Алые паруса». Фото © Wikipedia / karel291

Взрывное устройство или граната, взорвавшаяся в ЖК «Алые паруса» в Москве, могла быть заложена под потолком, сообщает источник SHOT. Взрыв произошел, когда несколько человек (в том числе женщина) шли через холл к выходу.

Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве мог быть покушением
Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве мог быть покушением

Напомним, взрыв прогремел ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве около 09:50 утра. Пять человек пострадали. Силовики рассматривают версию о покушении. «Алые Паруса» — ЖК премиум-класса, расположен в районе Щукино недалеко от Москвы-реки. Стоимость квартир в среднем от 31 млн до 250 млн рублей.

Александра Вишнякова
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