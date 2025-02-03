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3 февраля, 07:43

Машину возможного подрывника ищут в подземном паркинге ЖК «Алые Паруса» в Москве

SHOT: Сапёры проверяют подземный паркинг ЖК «Алые Паруса» в Москве после взрыва

В жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве начали проверять подземный паркинг. Сейчас на месте работают сапёры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Обстановка возле жилого комплекса «Алые паруса». Видео © SHOT

Специалисты ищут подозрительные предметы и автомобили, которые не принадлежат жильцам. Предполагается, что на одной из таких машин мог приехать исполнитель взрыва, произошедшего в ЖК.

Трое пострадавших при взрыве в элитном ЖК «Алые паруса» находятся в реанимации
Трое пострадавших при взрыве в элитном ЖК «Алые паруса» находятся в реанимации

Напомним, что взрыв случился в жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве около 09:50 утра. Пострадали не менее трёх человек, один из которых погиб. Правоохранительные органы рассматривают версию о покушении, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. ЖК «Алые Паруса» — это комплекс премиум-класса, расположенный в районе Щукино, недалеко от Москвы-реки. Средняя стоимость квартир там варьируется от 31 до 250 миллионов рублей.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
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