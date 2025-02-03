Машину возможного подрывника ищут в подземном паркинге ЖК «Алые Паруса» в Москве

Специалисты ищут подозрительные предметы и автомобили, которые не принадлежат жильцам. Предполагается, что на одной из таких машин мог приехать исполнитель взрыва, произошедшего в ЖК.

Напомним, что взрыв случился в жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве около 09:50 утра. Пострадали не менее трёх человек, один из которых погиб. Правоохранительные органы рассматривают версию о покушении, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. ЖК «Алые Паруса» — это комплекс премиум-класса, расположенный в районе Щукино, недалеко от Москвы-реки. Средняя стоимость квартир там варьируется от 31 до 250 миллионов рублей.