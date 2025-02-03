«Почерк узнаваемый»: Политолог предположил, кто является заказчиком взрыва в «Алых парусах»

Почерк убийства основателя батальона «АрБат», главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна в московском ЖК «Алые паруса» абсолютно узнаваем. Заказчиком взрыва мог быть киевский режим, который обычно использует такие террористические методы борьбы, заявил в разговоре с Life.ru политолог Александр Дудчак.

«Из такой информации складывается впечатление, что заказ мог быть от террористических украинских служб, от этого террористического государства. А как они сейчас действуют, видели уже и ранее, когда используют курьера. Здесь тоже пока, по предварительной информации, курьер доставил взрывчатку», — сказал политолог.

Он отметил, что государственные террористы ведут войну любыми методами, не считаясь с потерями гражданских и детей. Эксперт напомнил, что погибший при взрыве Армен Саркисян — сооснователь одного из батальонов в Донбассе. По словам Дудчака, террористы пытаются такими методами воздействовать на людей, которые известны в ДНР, среди тех, кто организовывал сопротивление против нацистского режима в Киеве. Цель подобных акций — попытка запугать людей.