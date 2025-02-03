СВУ для подрыва президента Федерации бокса ДНР в «Алых парусах» могли заложить в диван

Взрывное устройство могло быть заложено под диван, который находится в холле московского ЖК «Алые паруса». В действие его привели дистанционно, отслеживая жертву по камерам видеонаблюдения.

В момент детонации основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, который предварительно был целью, выходил из лифта. Mash сообщает, что в преступлении могут быть украинские следы.