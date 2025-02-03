СВУ для подрыва президента Федерации бокса ДНР в «Алых парусах» могли заложить в диван
Mash: СВУ в ЖК «Алые паруса» заложили под диван в холле и взорвали дистанционно
Взрывное устройство могло быть заложено под диван, который находится в холле московского ЖК «Алые паруса». В действие его привели дистанционно, отслеживая жертву по камерам видеонаблюдения.
В момент детонации основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, который предварительно был целью, выходил из лифта. Mash сообщает, что в преступлении могут быть украинские следы.
Напомним, что в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице столицы прогремел взрыв. Не менее трёх человек пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Основной версией является покушение на убийство с использованием радиоуправляемого СВУ. Предположительно, неизвестные пытались убить основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Он выжил и находится в реанимации в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.
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