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Регион
3 февраля, 09:13

СВУ для подрыва президента Федерации бокса ДНР в «Алых парусах» могли заложить в диван

Mash: СВУ в ЖК «Алые паруса» заложили под диван в холле и взорвали дистанционно

Взрывное устройство могло быть заложено под диван, который находится в холле московского ЖК «Алые паруса». В действие его привели дистанционно, отслеживая жертву по камерам видеонаблюдения.

В момент детонации основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, который предварительно был целью, выходил из лифта. Mash сообщает, что в преступлении могут быть украинские следы.

В МВД уточнили количество пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса»
В МВД уточнили количество пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса»

Напомним, что в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице столицы прогремел взрыв. Не менее трёх человек пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Основной версией является покушение на убийство с использованием радиоуправляемого СВУ. Предположительно, неизвестные пытались убить основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Он выжил и находится в реанимации в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.

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Telegram / Столичный СК

Ольга Сливченко
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