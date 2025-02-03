Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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Регион
3 февраля, 09:00

В МВД уточнили количество пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса»

МВД: При взрыве в ЖК «Алые паруса» один человек погиб, четверо ранены

ГУ МВД России по Москве уточнило, что при взрыве в элитном московском ЖК «Алые паруса» погиб оди н человек и пострадало четверо.

«Обнаружены повреждения остекления фойе первого этажа, а также задымление. По имеющейся информации, один гражданин погиб, четыре человека получили телесные повреждения. Им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Мощность бомбы в «Алых парусах» составила 300-400 гр в тротиловом эквиваленте
Мощность бомбы в «Алых парусах» составила 300-400 гр в тротиловом эквиваленте

Напомним, взрыв прогремел ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве около 09:50 утра. Один человек погиб. Силовики рассматривают версию о покушении. Целью атаки мог быть основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, сейчас он в больнице, врачи борются за его жизнь.

Дыра вместо потолка: СК показал место подрыва основателя батальона «Арбат» в «Алых Парусах»
Дыра вместо потолка: СК показал место подрыва основателя батальона «Арбат» в «Алых Парусах»

«Алые Паруса» — ЖК премиум-класса, расположен в районе Щукино недалеко от Москвы-реки. Стоимость квартир в среднем от 31 млн до 250 млн рублей.

Александра Вишнякова
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