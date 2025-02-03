В МВД уточнили количество пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса»
МВД: При взрыве в ЖК «Алые паруса» один человек погиб, четверо ранены
ГУ МВД России по Москве уточнило, что при взрыве в элитном московском ЖК «Алые паруса» погиб оди н человек и пострадало четверо.
«Обнаружены повреждения остекления фойе первого этажа, а также задымление. По имеющейся информации, один гражданин погиб, четыре человека получили телесные повреждения. Им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, взрыв прогремел ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве около 09:50 утра. Один человек погиб. Силовики рассматривают версию о покушении. Целью атаки мог быть основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, сейчас он в больнице, врачи борются за его жизнь.
«Алые Паруса» — ЖК премиум-класса, расположен в районе Щукино недалеко от Москвы-реки. Стоимость квартир в среднем от 31 млн до 250 млн рублей.