В МВД уточнили количество пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса»

ГУ МВД России по Москве уточнило, что при взрыве в элитном московском ЖК «Алые паруса» погиб оди н человек и пострадало четверо.

«Обнаружены повреждения остекления фойе первого этажа, а также задымление. По имеющейся информации, один гражданин погиб, четыре человека получили телесные повреждения. Им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

На месте работает следственно-оперативная группа.