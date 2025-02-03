Дыра вместо потолка: СК показал место подрыва основателя батальона «Арбат» в «Алых Парусах»

Представители Следственного комитета по городу Москве опубликовали видео с последствиями взрыва в холле элитного ЖК «Алые Паруса», где, по предварительным данным, было совершено покушение на основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Ролик появился в телеграм-канале пресс-службы ведомства.