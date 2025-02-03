Дыра вместо потолка: СК показал место подрыва основателя батальона «Арбат» в «Алых Парусах»
СК показал детальное видео с места взрыва в московском ЖК «Алые Паруса»
Обстановка возле ЖК «Алые Паруса». Обложка © Life.ru
Представители Следственного комитета по городу Москве опубликовали видео с последствиями взрыва в холле элитного ЖК «Алые Паруса», где, по предварительным данным, было совершено покушение на основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Ролик появился в телеграм-канале пресс-службы ведомства.
Последствия взрыва в ЖК. Видео © Telegram / Столичный СК
На видео стеклянные двери возле входа вдребезги разбиты, некоторые стёкла и вовсе вышибло ударной волной. Вокруг куча обвалившихся кусков конструкции, а слева от входа зияет в потолке дыра. Возможно, именно там было спрятано взрывное устройство.
Напомним, что сегодня утром в элитном московском ЖК «Алые Паруса» произошёл взрыв. В результате не меньше трёх человек пострадало. Предварительно известно об одном погибшем. Гранату или СВУ могли заложить под потолком. Главной версией взрыва является заказное убийство радиоуправляемым СВУ. Считается, что злоумышленники покушались на основателя батальона «Арбат» и главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Возбуждено уголовное дело.