Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 08:15

Вертолёт прилетел за ранеными при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве

За пострадавшими в элитном ЖК в Москве прилетел вертолёт. Обложка © Life.ru

За пострадавшими в элитном ЖК в Москве прилетел вертолёт. Обложка © Life.ru

Вертолёт санитарной авиации прилетел за пострадавшими прямо к элитному ЖК «Алые паруса» в Москве, где утром прогремел взрыв. Life.ru публикует кадры с места ЧП, район оцеплен полицейскими, на месте продолжают работать следователи.

За пострадавшими в элитном ЖК в Москве прилетел вертолёт. Видео © Life.ru

Вертолёт приземлился прямо на проезжей части у подъезда к жилищному комплексу, где произошёл взрыв. Дорогу оцепили и освободили от проезжающих машин. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Предположительно, ранения получили охранники основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, который был целью преступников.

Машину возможного подрывника ищут в подземном паркинге ЖК «Алые Паруса» в Москве
Машину возможного подрывника ищут в подземном паркинге ЖК «Алые Паруса» в Москве

Напомним, сегодня утром прогремел взрыв в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве. Не менее трёх человек пострадали, один, предварительно, погиб. Силовики рассматривают версию о покушении. СК возбудил уголовное дело. Предположительно, неизвестные пытались убить основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Взрыв в ЖК «Алые паруса»
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar