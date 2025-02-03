Вертолёт прилетел за ранеными при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве
За пострадавшими в элитном ЖК в Москве прилетел вертолёт. Обложка © Life.ru
Вертолёт санитарной авиации прилетел за пострадавшими прямо к элитному ЖК «Алые паруса» в Москве, где утром прогремел взрыв. Life.ru публикует кадры с места ЧП, район оцеплен полицейскими, на месте продолжают работать следователи.
За пострадавшими в элитном ЖК в Москве прилетел вертолёт. Видео © Life.ru
Вертолёт приземлился прямо на проезжей части у подъезда к жилищному комплексу, где произошёл взрыв. Дорогу оцепили и освободили от проезжающих машин. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Предположительно, ранения получили охранники основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, который был целью преступников.
Напомним, сегодня утром прогремел взрыв в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве. Не менее трёх человек пострадали, один, предварительно, погиб. Силовики рассматривают версию о покушении. СК возбудил уголовное дело. Предположительно, неизвестные пытались убить основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна.