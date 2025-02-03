Вертолёт прилетел за ранеными при взрыве в ЖК «Алые паруса» в Москве

Вертолёт санитарной авиации прилетел за пострадавшими прямо к элитному ЖК «Алые паруса» в Москве, где утром прогремел взрыв. Life.ru публикует кадры с места ЧП, район оцеплен полицейскими, на месте продолжают работать следователи.

Вертолёт приземлился прямо на проезжей части у подъезда к жилищному комплексу, где произошёл взрыв. Дорогу оцепили и освободили от проезжающих машин. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Предположительно, ранения получили охранники основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, который был целью преступников.