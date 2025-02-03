Мощность бомбы в «Алых парусах» составила 300-400 гр в тротиловом эквиваленте
Следователи оценили в 300 — 400 грамм в тротиловом эквиваленте предварительную мощность взрывного устройства в столичном ЖК «Алые Паруса», где тяжёлые ранения получил президент федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Об этом сообщает Mash.
Место взрыва в столичном ЖК. Видео © Telegram / Столичный СК
Взрывом полностью разрушен холл многоэтажки, разбиты стеклянные двери, а на стенах видны следы пепла от сработавшей бомбы. Вместо потолка, где могли заложить СВУ, зияет дыра.
Напомним, сегодня утром прогремел взрыв в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве. Не менее трёх человек пострадали, один погиб. Возбуждено уголовное дело. Основной версией является заказное убийство радиоуправляемым СВУ. Предположительно, неизвестные пытались убить основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Он выжил и находится в реанимации в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.
Telegram / Столичный СК