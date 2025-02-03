Мощность бомбы в «Алых парусах» составила 300-400 гр в тротиловом эквиваленте

Следователи оценили в 300 — 400 грамм в тротиловом эквиваленте предварительную мощность взрывного устройства в столичном ЖК «Алые Паруса», где тяжёлые ранения получил президент федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Об этом сообщает Mash.