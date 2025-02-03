Стало известно о состоянии взорванного в «Алых парусах» основателя батальона «Арбат»

Основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян находится в реанимации после взрыва, прогремевшего в ЖК «Алые паруса» в Москве. Его состояние оценивается как тяжёлое, врачи борются за жизнь пациента. Об этом сообщает Mash.

Саркисян в момент покушения был в сопровождении охраны. Один из его охранников также госпитализирован в тяжёлом состоянии, ему 49 лет и он находится в украинской базе «Миротворец». Сам Саркисян и сотрудники его службы безопасности неоднократно получали угрозы со стороны Украины.