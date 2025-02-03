Стало известно о состоянии взорванного в «Алых парусах» основателя батальона «Арбат»
Раненный в «Алых парусах» глава Федерации бокса ДНР Саркисян в реанимации
Армен Саркисян. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян находится в реанимации после взрыва, прогремевшего в ЖК «Алые паруса» в Москве. Его состояние оценивается как тяжёлое, врачи борются за жизнь пациента. Об этом сообщает Mash.
Саркисян в момент покушения был в сопровождении охраны. Один из его охранников также госпитализирован в тяжёлом состоянии, ему 49 лет и он находится в украинской базе «Миротворец». Сам Саркисян и сотрудники его службы безопасности неоднократно получали угрозы со стороны Украины.
Напомним, сегодня утром прогремел взрыв в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве. Не менее трёх человек пострадали, один погиб. Возбуждено уголовное дело. Предположительно, неизвестные пытались убить основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Life.ru публиковал список раненных в результате подрыва. Главной версией взрыва в «Алых парусах» является заказное убийство радиоуправляемым СВУ.