Основателю батальона «Арбат» оторвало часть ноги при взрыве в «Алых парусах»
Основателю батальона «Арбат» и президенту Федерации бокса ДНР Армену Саркисяну оторвало часть левой ноги. Сейчас он находится в коме, сообщает источник SHOT.
Напомним, сегодня утром прогремел взрыв в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве. Один погиб, четверо пострадали. Предположительно, неизвестные пытались убить Саркисяна. Life.ru публиковал список раненных в результате подрыва. Главной версией взрыва в «Алых парусах» является заказное убийство радиоуправляемым СВУ. СК возбудил уголовное дело.
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Армен Саркисян. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий