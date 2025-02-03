Пострадавший при взрыве в «Алых парусах» Армен Саркисян умер, не приходя в сознание
SHOT: Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание
Президент Федерации Бокса ДНР, основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР
Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, пострадавший во время взрыва в ЖК «Алые паруса», умер в реанимации, не приходя в сознания из-за множественных ран. Об этом сообщает SHOT.
Напомним, взрыв в элитном московском ЖК «Алые Паруса» прогремел сегодня утром. В ходе атаки погиб ещё один человек, четверо получили ранения. Сообщалось, что Армен Саркисян, который предположительно был целью покушения, потерял часть левой ноги и впал в кому.