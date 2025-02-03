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Регион
3 февраля, 10:27

Пострадавший при взрыве в «Алых парусах» Армен Саркисян умер, не приходя в сознание

SHOT: Армен Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание

Президент Федерации Бокса ДНР, основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР

Президент Федерации Бокса ДНР, основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР

Глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, пострадавший во время взрыва в ЖК «Алые паруса», умер в реанимации, не приходя в сознания из-за множественных ран. Об этом сообщает SHOT.

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Напомним, взрыв в элитном московском ЖК «Алые Паруса» прогремел сегодня утром. В ходе атаки погиб ещё один человек, четверо получили ранения. Сообщалось, что Армен Саркисян, который предположительно был целью покушения, потерял часть левой ноги и впал в кому.

Юрий Лысенко
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