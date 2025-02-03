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Регион
3 февраля, 10:16

«Нам ничего не говорят»: Живущая в «Алых Парусах» Алла Довлатова прокомментировала ЧП со взрывом

«Газета.ru»: Живущая в ЖК «Алые Паруса» телеведущая Довлатова не слышала взрыва

Алла Довлатова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_dovlatova

Алла Довлатова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_dovlatova

Телеведущая Алла Довлатова, которая проживает в московского ЖК «Алые Паруса», рассказала об утреннем взрыве. По её словам, звуков детонации СВУ слышно не было.

«Слава Богу, со мной всё хорошо. Я не бандит, не на меня было покушение. А что там происходило, я не знаю, нам ничего не говорят. Ничего не слышала, вообще ничего», — сказала Довлатова в беседе с «Газетой.ru».

Мощность бомбы в «Алых парусах» составила 300-400 гр в тротиловом эквиваленте
Мощность бомбы в «Алых парусах» составила 300-400 гр в тротиловом эквиваленте

Напомним, что сегодня утром произошёл взрыв в столичном ЖК «Алые Паруса». Один человек погиб, четверо пострадали. По предварительным данным, неизвестные совершили покушением на Армена Саркисяна, основатель батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР. Ему оторвало часть левой ноги, за жизнь пострадавшего борются медики. Life.ru опубликовал список раненных в результате взрыва в элитном ЖК. СВУ могло быть заложено под диванами в холле многоэтажки.

Ольга Сливченко
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