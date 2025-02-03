Mash: Армен Саркисян пережил клиническую смерть

Президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, который, предположительно, являлся целью покушения в элитном ЖК «Алые паруса», пережил клиническую смерть. По данным Mash, его подключили к ИВЛ — у него тяжёлые ранения головы и груди. Кроме того, во время взрыва Саркисян потерял левую стопу.