Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 февраля, 10:19

Mash: Армен Саркисян пережил клиническую смерть

Фото © vk.com/ Федерация Бокса ДНР

Фото © vk.com/ Федерация Бокса ДНР

Президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, который, предположительно, являлся целью покушения в элитном ЖК «Алые паруса», пережил клиническую смерть. По данным Mash, его подключили к ИВЛ — у него тяжёлые ранения головы и груди. Кроме того, во время взрыва Саркисян потерял левую стопу.

Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в тот момент, когда он шёл через холл в сопровождении охраны. По предварительным данным, взрывчатку заложили под диван в холле и взорвали дистанционно. Жильцы элитной многоэтажки рассказали, что у президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна всегда была охрана, которая ходила с чемоданчиком. Его люди постоянно проверяли урны, диваны и кресла, которые стояли в холле жилого комплекса при выходе на паркинг.

Мощность бомбы в «Алых парусах» составила 300-400 гр в тротиловом эквиваленте
Мощность бомбы в «Алых парусах» составила 300-400 гр в тротиловом эквиваленте

Напомним, сегодня утром в элитном столичном ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв. По последним данным, четыре человека пострадали, один погиб. СК возбудил уголовное дело.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Взрыв в ЖК «Алые паруса»
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar