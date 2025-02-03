Mash: Армен Саркисян пережил клиническую смерть
Фото © vk.com/ Федерация Бокса ДНР
Президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, который, предположительно, являлся целью покушения в элитном ЖК «Алые паруса», пережил клиническую смерть. По данным Mash, его подключили к ИВЛ — у него тяжёлые ранения головы и груди. Кроме того, во время взрыва Саркисян потерял левую стопу.
Ранее сообщалось, что взрыв произошёл в тот момент, когда он шёл через холл в сопровождении охраны. По предварительным данным, взрывчатку заложили под диван в холле и взорвали дистанционно. Жильцы элитной многоэтажки рассказали, что у президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна всегда была охрана, которая ходила с чемоданчиком. Его люди постоянно проверяли урны, диваны и кресла, которые стояли в холле жилого комплекса при выходе на паркинг.