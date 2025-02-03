«Проверяли все урны»: Жилец «Алых Парусов» рассказал о тщательной охране взорванного Саркисяна

Жилец московского ЖК «Алые Паруса» Владимир в разговоре с Life.ru рассказал, что у раненого основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна всегда была охрана, которая ходила с чемоданчиком. Его люди постоянно проверяли урны, диваны и кресла, которые стояли в холле жилого комплекса при выходе на паркинг.

Жилец ЖК «Алые паруса» Владимир рассказал об охране раненого Саркисяна. Видео © Life.ru

«У нас хорошая охрана, всегда требуют пропуска, всегда требуют разрешительные документы <...> Много лет живу в комплексе и охрана работает, на мой взгляд, достаточно хорошо по сравнению с другими ЖК. У меня впечатления только хорошие», — рассказал Владимир.

Собеседник Life.ru назвал Саркисяна очень культурным человеком.

«Он очень культурный человек, воспитанный, всегда приветливый, всегда здоровается, всегда оказывает помощь всем, если кому-то надо что-то помочь. Он достаточно толерантный человек», — рассказал Владимир.