Армен Саркисян умер в реанимации, врачи несколько часов боролись за его жизнь
SHOT: Реаниматологи Боткинской больницы несколько часов боролись за Саркисяна
Армен Саркисян. Обложка © VK / Федерация Бокса ДНР
Основатель батальона «Арбат», глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян скончался в реанимационном отделении Боткинской больницы в Москве около часа назад. Туда его госпитализировали сразу же после взрыва, после чего медики на протяжении нескольких часов пытались спасти ему жизнь, сообщает SHOT.
Первую помощь пострадавшему оказали жильцы «Алых Парусов», пытавшиеся после взрыва остановить кровотечение. Погибшему было 46 лет.
Напомним, сегодня утром в элитном московском ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице прогремел взрыв. СК РФ возбудил уголовное дело. В качестве основной версии следователи рассматривают заказное убийство с применением взрывного устройства на радиоуправлении. Предположительно, именно основатель батальона «Арбат», глава Федерации Бокса ДНР Армен Саркисян и был целью атаки. Ранее сообщалось, что он выжил, однако сильно пострадал и впал в кому. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, Саркисян умер, не приходя в сознание. Он стал вторым погибшим в результате взрыва.