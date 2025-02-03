Армен Саркисян умер в реанимации, врачи несколько часов боролись за его жизнь

Основатель батальона «Арбат», глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян скончался в реанимационном отделении Боткинской больницы в Москве около часа назад. Туда его госпитализировали сразу же после взрыва, после чего медики на протяжении нескольких часов пытались спасти ему жизнь, сообщает SHOT.