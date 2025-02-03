На видео сняли, как раненого основателя «Арбата» выносили из «Алых парусов»

На видео сняли момент госпитализации в машину скорой раненого основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна из подъезда ЖК «Алые Паруса», где на него было совершено покушение. Кадры публикует SHOT .

Сейчас пострадавший в реанимации одной из больниц Москвы. Предварительно, у Саркисяна черепно-мозговая травма, контузия и ожоги, его состояние оценивается как тяжёлое. Двое его охранников также были доставлены в медучреждения.