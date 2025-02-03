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3 февраля, 08:57

На видео сняли, как раненого основателя «Арбата» выносили из «Алых парусов»

На видео сняли момент госпитализации в машину скорой раненого основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна из подъезда ЖК «Алые Паруса», где на него было совершено покушение. Кадры публикует SHOT.

Госпитализация Саркисяна. Видео © SHOT

Сейчас пострадавший в реанимации одной из больниц Москвы. Предварительно, у Саркисяна черепно-мозговая травма, контузия и ожоги, его состояние оценивается как тяжёлое. Двое его охранников также были доставлены в медучреждения.

Дыра вместо потолка: СК показал место подрыва основателя батальона «Арбат» в «Алых Парусах»
Дыра вместо потолка: СК показал место подрыва основателя батальона «Арбат» в «Алых Парусах»

Напомним, сегодня утром прогремел взрыв в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве. Не менее трёх человек пострадали, один погиб. Возбуждено уголовное дело. Основной версией является заказное убийство радиоуправляемым СВУ. Предположительно, неизвестные пытались убить основателя батальона «Арбат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна. Он выжил и находится в реанимации в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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