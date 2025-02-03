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Регион
3 февраля, 12:00

Life.ru узнал у Аллы Довлатовой, как подрывник-убийца мог пройти в «Алые Паруса»

Довлатова рассказала Life.ru, что курьеры могут спокойно входить в «Алые Паруса»

Около года назад в московском ЖК «Алые Паруса» усилили меры безопасности после убийства вора в законе, но курьеры могли спокойно туда заходить. Об этом рассказала в беседе с Life.ru теле- и радиоведущая Алла Довлатова, проживающая в том самом жилом комплексе.

Довлатова про ЖК «Алые Паруса». Видео © Life.ru

По словам Довлатовой, камеры в холле оставляют желать лучшего, но зато охрана хорошая. А вот курьеры проходят в подъезд беспрепятственно, отметила она, хотя в ЖК и пропускная система. Ведущая вспомнила случай, когда в спортзале ЖК около года тому назад застрелили криминального авторитета. Тогда всех жильцов обязали заранее предоставлять имена всех визитёров, включая курьеров. Но потом меры снова ослабили.

«‎Курьеры проходят спокойно. Они даже не звонят», – говорит собеседница Life.ru.

Сегодняшний взрыв телеведущая не слышала, а на улицу спустилась лишь через полчаса после него.

Подрывник из «Алых парусов» мог снимать квартиру в ЖК и следить за Саркисяном
Подрывник из «Алых парусов» мог снимать квартиру в ЖК и следить за Саркисяном

Напомним, что взрыв произошёл в ЖК «Алые Паруса» в Москве, когда на часах было около 09:50 утра. Есть двое погибших: глава федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян (умер в больнице) и его телохранитель (скончался на месте). Пострадавших было трое. Следователи считают, что это было намеренное убийство, и продолжают идти по следу того, кто установил взрывчатку.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
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