Life.ru узнал у Аллы Довлатовой, как подрывник-убийца мог пройти в «Алые Паруса»

Около года назад в московском ЖК «Алые Паруса» усилили меры безопасности после убийства вора в законе, но курьеры могли спокойно туда заходить. Об этом рассказала в беседе с Life.ru теле- и радиоведущая Алла Довлатова, проживающая в том самом жилом комплексе.

Довлатова про ЖК «Алые Паруса». Видео © Life.ru

По словам Довлатовой, камеры в холле оставляют желать лучшего, но зато охрана хорошая. А вот курьеры проходят в подъезд беспрепятственно, отметила она, хотя в ЖК и пропускная система. Ведущая вспомнила случай, когда в спортзале ЖК около года тому назад застрелили криминального авторитета. Тогда всех жильцов обязали заранее предоставлять имена всех визитёров, включая курьеров. Но потом меры снова ослабили.

«‎Курьеры проходят спокойно. Они даже не звонят», – говорит собеседница Life.ru.