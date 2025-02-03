Life.ru узнал у Аллы Довлатовой, как подрывник-убийца мог пройти в «Алые Паруса»
Довлатова рассказала Life.ru, что курьеры могут спокойно входить в «Алые Паруса»
Около года назад в московском ЖК «Алые Паруса» усилили меры безопасности после убийства вора в законе, но курьеры могли спокойно туда заходить. Об этом рассказала в беседе с Life.ru теле- и радиоведущая Алла Довлатова, проживающая в том самом жилом комплексе.
Довлатова про ЖК «Алые Паруса». Видео © Life.ru
По словам Довлатовой, камеры в холле оставляют желать лучшего, но зато охрана хорошая. А вот курьеры проходят в подъезд беспрепятственно, отметила она, хотя в ЖК и пропускная система. Ведущая вспомнила случай, когда в спортзале ЖК около года тому назад застрелили криминального авторитета. Тогда всех жильцов обязали заранее предоставлять имена всех визитёров, включая курьеров. Но потом меры снова ослабили.
«Курьеры проходят спокойно. Они даже не звонят», – говорит собеседница Life.ru.
Сегодняшний взрыв телеведущая не слышала, а на улицу спустилась лишь через полчаса после него.
Напомним, что взрыв произошёл в ЖК «Алые Паруса» в Москве, когда на часах было около 09:50 утра. Есть двое погибших: глава федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян (умер в больнице) и его телохранитель (скончался на месте). Пострадавших было трое. Следователи считают, что это было намеренное убийство, и продолжают идти по следу того, кто установил взрывчатку.
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