Не теракт: Смертельный взрыв в «‎Алых парусах» расследуется по трём статьям

Расследование взрыва в столичном ЖК «Алые паруса» ведётся по трём статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст.221.1. Об этом рассказали в СК по Москве, уточнив, что на месте продолжают работу следователи, допрашиваются свидетели, отсматриваются записи с камер наблюдения в подъезде.