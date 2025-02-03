Не теракт: Смертельный взрыв в «Алых парусах» расследуется по трём статьям
СК расследует взрыв в «Алых парусах» по статьям об убийстве и обороте оружия
Расследование взрыва в столичном ЖК «Алые паруса» ведётся по трём статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст.221.1. Об этом рассказали в СК по Москве, уточнив, что на месте продолжают работу следователи, допрашиваются свидетели, отсматриваются записи с камер наблюдения в подъезде.
«Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц; убийство общеопасным способом; незаконный оборот оружия)», — уточнили в ведомстве.
Напомним, сегодня утром в элитном столичном ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв. По последним данным, четыре человека пострадали, один погиб. СК возбудил уголовное дело. Предполагается, что целью покушения являлся основатель батальона «Арбат», президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Ему оторвало часть ноги, он госпитализирован в тяжёлом состоянии. Неизвестные могли заложить бомбу под диван в холле.
Life.ru