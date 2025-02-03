После взрыва в «Алых Парусах» пропал бульдог одной из пострадавших

Одной из пострадавших при взрыве в ЖК «Алые Паруса» в Москве оказалась 44-летняя предпринимательница. Женщина занимается перевозками и розничной торговлей. Как сообщает SHOT, в результате взрыва она получила открытую рану шеи и перелом правой ноги. Сейчас пострадавшая находится в больнице.