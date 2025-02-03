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Регион
3 февраля, 09:52
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После взрыва в «Алых Парусах» пропал бульдог одной из пострадавших

SHOT: При взрыве в ЖК «Алые Паруса» пострадала 44-летняя предпринимательница

Одной из пострадавших при взрыве в ЖК «Алые Паруса» в Москве оказалась 44-летняя предпринимательница. Женщина занимается перевозками и розничной торговлей. Как сообщает SHOT, в результате взрыва она получила открытую рану шеи и перелом правой ноги. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Обстановка у ЖК «Алые Паруса», где прогремел взрыв. Видео © SHOT

Как пишет телеграм-канал, у пострадавшей была собака породы французский бульдог. Где сейчас находится питомец, неизвестно.

Взрыв в «Алых Парусах» произошёл прямо под квартирой звёздного адвоката Жорина. Он рассказал Life.ru об инциденте
Взрыв в «Алых Парусах» произошёл прямо под квартирой звёздного адвоката Жорина. Он рассказал Life.ru об инциденте

Напомним, сегодня утром в элитном столичном жилом комплексе «Алые Паруса» прогремел взрыв. По предварительным данным, четыре человека пострадали, один погиб. СК возбудил уголовное дело. Предполагается, что целью полкушения являлся Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР. Ему оторвало часть ноги, он госпитализирован в тяжёлом состоянии. Основной версией случившегося является заказное убийство с применением радиоуправляемого взрывного устройства. Его могли заложить под диван в холле.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Ольга Сливченко
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