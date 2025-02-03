Взрыв в «Алых Парусах» произошёл прямо под квартирой звёздного адвоката Жорина. Он рассказал Life.ru об инциденте
Адвокат Жорин: На заложившего СВУ в «Алых Парусах» должны были заказать пропуск
На злоумышленника, заложившего бомбу в вестибюле московского ЖК «Алые Паруса», должен был быть заказан пропуск. Об этом в беседе с Life.ru рассказал звёздный адвокат Сергей Жорин, живущий в этом ЖК.
Обстановка у ЖК «Алые Паруса», где прогремел взрыв. Видео © Life.ru
«Всё произошло в нашем корпусе. Слава Богу, я сегодня был не дома. Сейчас пытаюсь понять, что случилось, и кто пострадал. Сейчас читаю наши чаты жильцов, пытаюсь всю информацию изучить. Та, которая в общем доступе, и та, которая в чате. Но в целом у нас консьержи достаточно бдительны. И консьержи бдительны, и камер там много везде. Конечно, и пропускной режим на территорию жилого комплекса достаточно строгий. Кто-то должен пропуск заказать для того, чтобы внутрь проникнуть. И я так понимаю, что это время-то было утреннее. То есть, то время, когда люди на работу ходят, дети в школу», — объяснил он.
По словам нашего собеседника, есть довольно много вариантов проникнуть на территорию ЖК. Во-первых, там есть фитнес-клуб, пара ресторанов, салон красоты и другие заведения, для визита в которые можно заказать пропуск. При желании можно найти и другие возможности, добавил адвокат, предположив, тем не менее, что подрывник и его сообщники, должны были серьёзно подготовиться.
Напомним, сегодня утром в элитном столичном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице произошёл взрыв. Четыре человека пострадали, один погиб. СК возбудил уголовное дело. Предположительно, целью атаки мог быть основатель батальона «Арбат» и глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. В качестве основной версии случившегося рассматривают заказное убийство с применением взрывного устройства, активированного дистанционно через радиосвязь. Сообщалось, что взрыв оторвал Саркисяну ногу и сейчас он в коме.
Life.ru