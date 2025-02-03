Взрыв в «Алых Парусах» произошёл прямо под квартирой звёздного адвоката Жорина. Он рассказал Life.ru об инциденте

«Всё произошло в нашем корпусе. Слава Богу, я сегодня был не дома. Сейчас пытаюсь понять, что случилось, и кто пострадал. Сейчас читаю наши чаты жильцов, пытаюсь всю информацию изучить. Та, которая в общем доступе, и та, которая в чате. Но в целом у нас консьержи достаточно бдительны. И консьержи бдительны, и камер там много везде. Конечно, и пропускной режим на территорию жилого комплекса достаточно строгий. Кто-то должен пропуск заказать для того, чтобы внутрь проникнуть. И я так понимаю, что это время-то было утреннее. То есть, то время, когда люди на работу ходят, дети в школу», — объяснил он.