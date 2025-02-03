Руководитель московского СК Стрижов выехал на место взрыва в ЖК «Алые паруса»
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Руководитель главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Андрей Стрижов выехал на место происшествия на северо-западе столицы, где в ЖК «Алые паруса» произошёл взрыв.
По информации представителя экстренных служб, три человека получили травмы в результате взрыва неустановленного устройства в холле жилого комплекса «Алые паруса» на Авиационной улице. Пожара не зафиксировано.
Главное следственное управление Москвы подтвердило, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело.
«На место происшествия направлен Андрей Александрович Стрижов, руководитель главного следственного управления по Москве» , - говорится в сообщении.
Сегодня утром в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали не менее трех человек, один из них погиб. Уголовное дело уже возбуждено. Предполагается, что целью нападения был основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Life.ru опубликовал список пострадавших в результате взрыва. Основной версией произошедшего считается заказное убийство с использованием радиоуправляемого взрывного устройства.