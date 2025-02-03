Взрыв в ЖК «Алые паруса»
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3 февраля, 09:05

Руководитель московского СК Стрижов выехал на место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Фото © Life.ru.

Фото © Life.ru.

Руководитель главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Андрей Стрижов выехал на место происшествия на северо-западе столицы, где в ЖК «Алые паруса» произошёл взрыв.

По информации представителя экстренных служб, три человека получили травмы в результате взрыва неустановленного устройства в холле жилого комплекса «Алые паруса» на Авиационной улице. Пожара не зафиксировано.

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Дыра вместо потолка: СК показал место подрыва основателя батальона «Арбат» в «Алых Парусах»

Главное следственное управление Москвы подтвердило, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело.

«На место происшествия направлен Андрей Александрович Стрижов, руководитель главного следственного управления по Москве» , - говорится в сообщении.

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Мощность бомбы в «Алых парусах» составила 300-400 гр в тротиловом эквиваленте

Сегодня утром в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали не менее трех человек, один из них погиб. Уголовное дело уже возбуждено. Предполагается, что целью нападения был основатель батальона «Арбат» и президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Life.ru опубликовал список пострадавших в результате взрыва. Основной версией произошедшего считается заказное убийство с использованием радиоуправляемого взрывного устройства.

Марина Фещенко
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