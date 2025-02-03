Руководитель московского СК Стрижов выехал на место взрыва в ЖК «Алые паруса»

Руководитель главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Андрей Стрижов выехал на место происшествия на северо-западе столицы, где в ЖК «Алые паруса» произошёл взрыв.

По информации представителя экстренных служб, три человека получили травмы в результате взрыва неустановленного устройства в холле жилого комплекса «Алые паруса» на Авиационной улице. Пожара не зафиксировано.