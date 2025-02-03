Незнакомка без лица или курьер: Стало известно, кто мог заложить бомбу в ЖК «Алые Паруса»
ТАСС: Взрывчатку в ЖК «Алые Паруса» мог пронести курьер или работник ЖКХ
Взрывное устройство могло попасть в московский ЖК «Алые Паруса» через курьера или работника коммунальных служб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Кем и как было заложено взрывное устройство, устанавливается. Его мог пронести курьер или человек под видом [сотрудника] коммунальных служб», — сообщил собеседник.
В то же время Mash сообщает, что СВУ в жилом комплексе могла заложить девушка. Из примет: средний рост, длинные волосы и тёмная куртка. Её поиском заняты правоохранители. Одна из жительниц дома заявила журналистам, что наткнулась на странную незнакомка на этаже, когда выходила из дома в 09:20. Та начала волновался, завидев другого человека, и попыталась спрятать своё лицо.
Напомним, что в ЖК «Алые Паруса» в 09:50 по Москве прогремел взрыв. Один человек погиб, ещё четверо ранены. Силовики считают, что злоумышленники собирались убить кого-то конкретного. Вероятной целью атаки мог стать основатель батальона «Арбат» и глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, сейчас он в больнице.
Life.ru