Незнакомка без лица или курьер: Стало известно, кто мог заложить бомбу в ЖК «Алые Паруса»

Взрывное устройство могло попасть в московский ЖК «Алые Паруса» через курьера или работника коммунальных служб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Кем и как было заложено взрывное устройство, устанавливается. Его мог пронести курьер или человек под видом [сотрудника] коммунальных служб» , — сообщил собеседник.

В то же время Mash сообщает, что СВУ в жилом комплексе могла заложить девушка. Из примет: средний рост, длинные волосы и тёмная куртка. Её поиском заняты правоохранители. Одна из жительниц дома заявила журналистам, что наткнулась на странную незнакомка на этаже, когда выходила из дома в 09:20. Та начала волновался, завидев другого человека, и попыталась спрятать своё лицо.