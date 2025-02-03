Подрывник из «Алых парусов» мог снимать квартиру в ЖК и следить за Саркисяном

Убийство главы Федерации бокса ДНР и основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна могли готовить в течение длительного времени — по меньшей мере месяца. Следствие рассматривает версию, что за мужчиной установили слежку лица, снявшие квартиру в ЖК «Алые Паруса». Они хотели получить доступ к холлу и возможность наблюдать за Саркисяном, не привлекая при этом внимание консьержа и службы безопасности, сообщает Mash.

ЖК «Алые Паруса» в Москве. Видео © Life.ru

По сведениям телеграм-канала, сейчас правоохранители проверяют всех жильцов ЖК, особенно тех, кто снимает жильё. В доме есть пропускная система, а охрана организована на достойном уровне — в здании живёт много известных людей. Так, в числе собственников певица Анна Седокова, телеведущая Дана Борисова, актриса Анна Калашникова, телеведущая Алла Довлатова и звёздный адвокат Сергей Жорин.

Как рассказала Довлатова, лифт после взрыва не работал, она спускалась по лестнице, а на улице увидела множество людей и машин скоро помощи. В воздухе стоял сильный запах горелого. Также телеведущая отметила, что последнее время ей на глаза часто попадались подозрительные люди не из числа местных жильцов.

Взрывное устройство сработало прямо под квартирой Сергея Жорина. По счастливому стечению обстоятельств, в момент происшествия его не было дома — адвокат уезжал в командировку продолжительностью в несколько дней.