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Регион
3 февраля, 11:26

Подрывник из «Алых парусов» мог снимать квартиру в ЖК и следить за Саркисяном

Mash: Подорвавшие Армена Саркисяна могли снимать квартиру в «Алых парусах»

Убийство главы Федерации бокса ДНР и основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна могли готовить в течение длительного времени — по меньшей мере месяца. Следствие рассматривает версию, что за мужчиной установили слежку лица, снявшие квартиру в ЖК «Алые Паруса». Они хотели получить доступ к холлу и возможность наблюдать за Саркисяном, не привлекая при этом внимание консьержа и службы безопасности, сообщает Mash.

ЖК «Алые Паруса» в Москве. Видео © Life.ru

По сведениям телеграм-канала, сейчас правоохранители проверяют всех жильцов ЖК, особенно тех, кто снимает жильё. В доме есть пропускная система, а охрана организована на достойном уровне — в здании живёт много известных людей. Так, в числе собственников певица Анна Седокова, телеведущая Дана Борисова, актриса Анна Калашникова, телеведущая Алла Довлатова и звёздный адвокат Сергей Жорин.

Как рассказала Довлатова, лифт после взрыва не работал, она спускалась по лестнице, а на улице увидела множество людей и машин скоро помощи. В воздухе стоял сильный запах горелого. Также телеведущая отметила, что последнее время ей на глаза часто попадались подозрительные люди не из числа местных жильцов.

Погибший после взрыва в «Алых парусах» Саркисян находился в розыске на Украине
Погибший после взрыва в «Алых парусах» Саркисян находился в розыске на Украине

Взрывное устройство сработало прямо под квартирой Сергея Жорина. По счастливому стечению обстоятельств, в момент происшествия его не было дома — адвокат уезжал в командировку продолжительностью в несколько дней.

Напомним, Life.ru связался с Сергеем Жориным после взрыва и взял его комментарий о случившемся. Он предположил, что на подрывника должен был быть заказан пропуск, чтобы тот мог пронести взрывное устройство в вестибюль ЖК. При этом адвокат считает, что охранная система комплекса не безупречна и есть множество способов проникнуть внутрь, например, записавшись в находящийся там фитнес-центр или ресторан.

Взрыв в «Алых Парусах» прогремел сегодняшним утром. Сперва появилась информация об одном погибшем и четверых раненых. Предварительно, целью было убийство Армена Саркисяна. Вскоре после взрыва сообщалось, что он выжил, но потерял часть левой ноги и впал в кому, а врачи борются за его жизнь. Однако недавно стало известно, что Саркисян умер в реанимации, не приходя в сознание. Также, предварительно, погиб его охранник. СВУ могло быть установлено под диванами в вестибюле здания.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
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