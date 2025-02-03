Участник «Времени героев» Порошин стал советником главы Минприроды
Андрей Порошин. Обложка © Пресс-служба программы «Время героев»
Кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» Андрей Порошин назначен на должность советника министра природных ресурсов и экологии России. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В мае 2024 года Порошин стал одним из 83 участников программы «Время героев», которая реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по инициативе президента РФ Владимира Путина. Порошин подчеркнул высокий уровень организации обучения в рамках программы.
«Компетентность и богатый опыт спикеров стали для меня стимулом для саморазвития и самосовершенствования. Я приобрёл новые умения и навыки по различным направлениям. Программа является серьёзной площадкой для развития личностных и профессиональных способностей и формирования качеств, необходимых для успешного выполнения задач в различных сферах», — рассказал о программе Порошин.
Мужчина поделился, что уже успел применить на практике все полученные знания и навыки, когда проходил стажировки у министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова. Также Порошин отметил, что не сомневается в своих силах — он уверен, что на новом посту сможет принести пользу обществу и сделать жизнь людей лучше.
Андрей Порошин родился в городе Красновишерске Пермского края (ранее Пермской области) в 1988 году. В 2013 году завершил обучение в Михайловской военной артиллерийской академии. За время службы прошёл путь от командира взвода до командира отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. Новоиспечённый советник министра является обладателем ордена Мужества, медали Суворова, медали «За отвагу».
Ранее сообщалось, что около 20 участников программы были назначены на различные должности. Так, например, кавалер трёх орденов Мужества, участник первого потока «Времени героев» Александр Тихонов занял пост заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, а Герой России, участник программы «Время героев» Сергей Кузьминчук был назначен на пост федерального инспектора по Камчатскому краю в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Напомним, что идея создания программы «Время героев» была озвучена президентом России Владимиром Путиным. Её запустили 27 мая 2024 года с целью обучения руководителей для органов госвласти из числа ветеранов СВО. Участники проекта — надёжные и заряженные на работу люди, уверен российский лидер. На программу выделили более полумиллиарда рублей.