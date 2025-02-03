Участник «Времени героев» Порошин стал советником главы Минприроды

Кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» Андрей Порошин назначен на должность советника министра природных ресурсов и экологии России. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В мае 2024 года Порошин стал одним из 83 участников программы «Время героев», которая реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по инициативе президента РФ Владимира Путина. Порошин подчеркнул высокий уровень организации обучения в рамках программы.

«Компетентность и богатый опыт спикеров стали для меня стимулом для саморазвития и самосовершенствования. Я приобрёл новые умения и навыки по различным направлениям. Программа является серьёзной площадкой для развития личностных и профессиональных способностей и формирования качеств, необходимых для успешного выполнения задач в различных сферах», — рассказал о программе Порошин.

Мужчина поделился, что уже успел применить на практике все полученные знания и навыки, когда проходил стажировки у министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова. Также Порошин отметил, что не сомневается в своих силах — он уверен, что на новом посту сможет принести пользу обществу и сделать жизнь людей лучше.