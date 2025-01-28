Заместителем полпреда в ПФО назначен участник «Времени героев» Александр Тихонов

Кавалер трёх орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Александр Тихонов теперь будет занимать пост заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В прошлом году он попал в список из 83 участников программы «Время героев». За реализацию отвечает Высшая школа государственного управления Президентской академии, а идеей создания поделился лично глава России Владимир Путин. Сам Александр Тихонов отметил, что программа позволяет получить высокий уровень подготовки. Кроме того, она чрезвычайно востребована.

«Время героев» прежде всего — это возможность служить своей стране и работать для благополучия жителей. Участники проходят серьёзный отбор, здесь высокий уровень подготовки, погружение в региональную специфику, проектная работа на федеральном уровне. Это хороший фундамент, чтобы в дальнейшем показать высокий результат в работе», — сказал Тихонов.

В рамках стажировок он занимался развитием региональных и окружных патриотических проектов, а также работал над адаптацией участников СВО. Его наставником был полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«Я погрузился в работу аппарата, мы вместе обсуждали перспективы развития региональных и окружных патриотических проектов. Отдельное внимание уделяли реализации региональных аналогов федеральной программы «Время героев». Я проводил уроки мужества в регионах и в дальнейшем намерен такую практику продолжать. Особенно приятно было слышать, что для ребят настоящими героями являются их отцы и братья, которые сегодня отстаивают честь нашей страны на СВО», — признался Тихонов.

В свою очередь, Комаров подчеркнул, что богатый опыт и любовь к Родине помогут Тихонову справиться со своими новыми профессиональными задачами, так как он усвоил все особенности государственного управления, социально-экономическое и общественно-политическое положение регионов Приволжья. Он также выразил благодарность за оказанное доверие, поскольку для него честью было быть наставником кавалера пяти орденов.

Тихонов рассказал, что его задачи в первую очередь будут связаны с поддержкой бойцов СВО и их семей, поскольку это ключевые вопросы. Он заявил, что жители Приволжья должны сами увидеть реальные результаты проделанной работы.

Александр Тихонов родом из села Сабанчино Яльчикского района Чувашской АССР. В 2005 году он выпустился из Казанского высшего артиллерийского командного училища, а в 2019 году отучился в Михайловской военной артиллерийской академии. Он награждён тремя орденами Мужества, орденом Александра Невского, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами. В мае 2024 года присоединился к президентской программе «Время героев».