Калужский губернатор назначил участника «Времени Героев» Шляпникова своим замом
Участник «Времени Героев» Шляпников стал замгубернатора Калужской области
Александр Шляпников. Обложка © Telegram / Время героев
Должность заместителя губернатора Калужской области займёт кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Александр Шляпников. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
«Я всегда стоял на страже суверенитета нашего государства. Теперь хочу внести свой вклад в развитие нашей страны на государственной службе. Президентская программа даёт такую возможность. Здесь мы получаем компетенции и опыт необходимые для эффективной работы в органах государственной и муниципальной власти», — пояснил Шляпников.
На новой должности он будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения, а также взаимодействия с силовыми структурами региона.
«Сейчас много важных задач, связанных с проведением СВО, поддержкой наших бойцов, их семей, ветеранов боевых действий. Отдельный блок касается обеспечения безопасности. Всеми этими вопросами будет заниматься Александр Шляпников. С нового года мы приступаем к реализации регионального аналога программы «Время героев», — сказал губернатор региона Владислав Шапша.
Недавно Герой России, участник программы «Время Героев» Владислав Головин был избран Начальником Главного штаба Движения «Юнармия». Соответствующее решение было принято по итогам XI Всероссийского юнармейского слёта.