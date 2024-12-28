Калужский губернатор назначил участника «Времени Героев» Шляпникова своим замом

Должность заместителя губернатора Калужской области займёт кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Александр Шляпников. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

«Я всегда стоял на страже суверенитета нашего государства. Теперь хочу внести свой вклад в развитие нашей страны на государственной службе. Президентская программа даёт такую возможность. Здесь мы получаем компетенции и опыт необходимые для эффективной работы в органах государственной и муниципальной власти», — пояснил Шляпников.

На новой должности он будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения, а также взаимодействия с силовыми структурами региона.

«Сейчас много важных задач, связанных с проведением СВО, поддержкой наших бойцов, их семей, ветеранов боевых действий. Отдельный блок касается обеспечения безопасности. Всеми этими вопросами будет заниматься Александр Шляпников. С нового года мы приступаем к реализации регионального аналога программы «Время героев», — сказал губернатор региона Владислав Шапша.