Около 80 человек примут участие во втором потоке «Времени героев»

Около 80 человек получили приглашение на очное участие во втором потоке кадровой президентской программы «Время героев». Об этом сообщил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Что касается развития программы, то сейчас, до 25 января, идет прием заявок на следующий очный набор. Мы планируем около 80 человек очно пригласить в эту программу», — сказал он в ходе открытого диалога со студентами университета.