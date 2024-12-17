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Регион
17 декабря, 14:39

Около 80 человек примут участие во втором потоке «Времени героев»

Около 80 человек получили приглашение на очное участие во втором потоке кадровой президентской программы «Время героев». Об этом сообщил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

«Что касается развития программы, то сейчас, до 25 января, идет прием заявок на следующий очный набор. Мы планируем около 80 человек очно пригласить в эту программу», — сказал он в ходе открытого диалога со студентами университета.

Главная цель программы «Время героев» — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Более 10 тысяч заявок подано на второй поток проекта «Время героев»
Более 10 тысяч заявок подано на второй поток проекта «Время героев»

Напомним, дополнительный набор для участия в президентской программе «Время героев» стартовал 15 ноября. В новый поток смогут попасть те, кто продемонстрировал высокие результаты в первой волне набора, но не вошёл в число 83 участников. Сейчас уже 12 участников первого потока назначены на ответственные должности по итогам обучения. Среди них – полномочный представитель президента в УрФО Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов.

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Telegram / Время героев

Мария Любицкая
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