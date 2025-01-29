Участник «Времени героев» Кузьминчук стал федеральным инспектором на Камчатке

Герой России и участник программы «Время героев» Сергей Кузьминчук назначен на пост федерального инспектора по Камчатскому краю в аппарате Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

В мае прошлого года Сергей Кузьминчук вошёл в число 83 участников программы «Время героев», которая была запущена Президентом России Владимиром Путиным. Делая акцент на своих впечатлениях от программы, он отметил, что, будучи частью первого потока, ему предоставилась уникальная возможность учиться у лучших управленцев страны.

«Знания и опыт, полученные во время образовательных модулей, мы закрепляем в ходе стажировок под руководством опытных наставников. Для меня им стал Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев. Он помог мне полноценно и в кратчайшие сроки ознакомиться с деятельностью аппарата полномочного представителя, погрузиться в региональную повестку, и задачи, которые предстоит решать для развития Камчатского края», — сказал Кузьминчук добавив, что для него работа на благо родного Дальневосточного федерального округа является огромной ответственностью.

Кузьминчук родился во Владивостоке в 1989 году. В 2010 году окончил Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых сил Российской Федерации». За выполнение боевых задач в зоне СВО в 2022 году удостоен звания Героя Российской Федерации. В 2021 году награждён медалью Суворова. С мая 2024 года является участником президентской программы «Время героев».