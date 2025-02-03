В России ввели штрафы до 2 миллионов за продажу сигарет и вейпов детям

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий штрафы за нарушения при продаже табака, кальянов и прочей никотиносодержащей продукции. Документ был опубликован на сайте главы государства.

Закон занимает более жёсткую позицию в вопросе наказания за продажу сигарет, вейпов, комплектующих к ним и прочих всевозможных «курилок» несовершеннолетним при отсутствии признаков уголовного преступления. Теперь максимальная сумма штрафа составляет 2 млн рублей.

«Также усиливается административная ответственность за оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса), а также за продажу несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства», — сказано в тексте.

Кроме того, изменятся и санкции за неправильную маркировку подобных товаров. Максимальный штраф за отсутствие или нарушение правильности маркировки будет составлять 1 млн рублей. В свою очередь, оборот таких товаров будет облагаться штрафом в 1,5 млн рублей.

Глава государства подписал также ещё один закон — о введении административной ответственности за продажу несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров, используемых в быту. К примеру, зажигалки и баллончики с газом для их заправки ребёнку ответственный продавец купить не позволит. Этими поправками был расширен состав правонарушений из статьи 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Речь идёт о части, где описывается наказание за продажу детям табака и тому подобных товаров.

Таким образом, для физических лиц штраф за нарушение составит 150-300 тыс. рублей, для должностных — 500-700 тыс. рублей, а для юридических — от 1,5 до 2 млн рублей. Нововведения вступают в силу с 1 сентября 2025 года.