Совфед одобрил штрафы до 2 миллионов рублей за продажу табака и вейпов детям

В Совете Федерации приняли закон, в рамках которого будет увеличен максимальный штраф за продажу вейпов, табака и кальянов несовершеннолетним. Теперь нарушители будут обязаны заплатить до двух миллионов рублей. Об этом сообщили в СФ.

Изменения были внесены в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Теперь обычные граждане будут обязаны заплатить 200-300 тысяч рублей за продажу табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. У должностных лиц штраф вырос до 500-700 тысяч рублей, а у юридических лиц до 1,5-2 миллионов рублей.

Кроме того, Совет Федерации успел одобрить закон о введении административной ответственности за продажу несовершеннолетним опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы. Штрафы также выросли и сейчас максимальная сумма составляет два миллиона рублей.

По словам члена комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Натальи Кувшиново, документ направлен на выполнение ранее принятого закона, который запрещает продажу несовершеннолетним определённых газосодержащих товаров хозяйственного назначения, включённых в официальный список, утверждённый правительством. Поправки касаются статьи 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

«Меры ответственности будут аналогичны санкциям за продажу несовершеннолетнему табачной и никотинсодержащей продукции, а именно штраф для граждан составит от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, для юрлиц — от 1,5 млн до 2 млн рублей», — сказала сенатор.