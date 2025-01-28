Госдума утвердила закон о повышении взносов на капитальный ремонт домов на 10%

В России на 10% повысится уровень собираемости взносов на капремонт домов, для которых сбор проводится через специальные счета. Соответствующий закон сегодня был принят Госдумой сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях.

Закон предлагает внести изменения в российский Жилищный кодекс. В частности — поднять взносы на капитальный ремонт со значения в 50% до 60%.

Зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА «Новости» рассказал о проблеме со счётами в многоквартирных домах. По его словам, недостаток средств, собираемых на капитальный ремонт — регулярное явление.

«Сейчас, если владельцы специального счёта и собственники помещений в МКД не принимают никаких мер по повышению собираемости взносов, фонд капитального ремонта со специального счёта переходит на счёт регионального оператора, и уже оператор обеспечивает собираемость. Это происходит при падении собираемости взносов на капитальный ремонт ниже 50% от начисленных», — цитирует его агентство.

А первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что ко второму чтению законопроект дополнили нормой о расчёте размера пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг по ставке 9,5% и теперь ставка станет ниже более чем вдвое. Такая мера призвана простимулировать людей оплачивать коммунальные услуги, а не загонять их в глубокие долги. Также, по словам парламентария, почти во всех субъектах собираемость спецсчетов на капитальный ремонт минимальна. При этом эффективных инструментов, способных заставить жильцов проявлять финансовую дисциплину, у правительства нет, что приводит к повсеместному обветшанию домов, в связи с чем и было принято решение поднять собираемость на 10%.