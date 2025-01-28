В Госдуме призвали увеличивать размер маткапитала при рождении следующего ребёнка

Маткапитал на первого ребёнка сокращать нельзя, но для следующих детей надо сделать его прогрессирующим. С таким предложением выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя заявления ряда демографов перенести основной вес выплат на рождение вторых и последующих детей.

«Нужно сделать так, чтобы на второго ребёнка не остаток маткапитала выплачивался — 200 тысяч, а прогрессирующий маткапитал: вот сейчас 900 тысяч, а потом давайте плюс 25%, а на третьего ребёнка ещё плюс 25, и на четвёртого плюс 25», — высказалась Останина в интервью kp.ru.

По мнению депутата, это надо для того, чтобы семьи хотели рожать вторых и последующих детей. На данный момент многие россияне останавливаются на первом ребёнке, поскольку выплата за второго маленькая и не покроет все необходимые траты.