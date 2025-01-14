Программу маткапитала в России могут сделать бессрочной

В Министерстве труда предложили сделать программу материнского капитала бессрочной. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Пудов во время обсуждения законопроекта о продлении программы до 2030 года.

«Вопрос о бессрочности материнского капитала следует рассматривать с учётом бюджетных возможностей» , — уточнил Пудов, обращаясь к депутатам.

По предварительным расчетам, продление программы до конца 2030 года потребует дополнительных бюджетных расходов в размере 2,8 трлн рублей. Согласно пояснительной записке к проекту, около 5 миллионов семей в России смогут воспользоваться этой поддержкой в период с 2027 по 2030 годы.

Как ранее рассказывал Life.ru, с 1 февраля 2025 года размер материнского капитала будет проиндексирован. Для первого ребенка, рожденного или усыновленного не ранее 1 января 2020 года, сумма составит 676,4 тыс. рублей. Такая же сумма будет выделена и за второго ребенка, если он родился до 2020 года. За второго или последующих детей, появившихся на свет или усыновленных с 1 января 2020 года, родители смогут получить около 894 тыс. рублей, если ранее не получали сертификат.