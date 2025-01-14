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Регион
14 января, 15:29

Программу маткапитала в России могут сделать бессрочной

Замглавы Минтруда Пудов предложил сделать программу маткапитала бессрочной

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

В Министерстве труда предложили сделать программу материнского капитала бессрочной. Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Пудов во время обсуждения законопроекта о продлении программы до 2030 года.

«Вопрос о бессрочности материнского капитала следует рассматривать с учётом бюджетных возможностей» , — уточнил Пудов, обращаясь к депутатам.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продлении маткапитала до 2030-го
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продлении маткапитала до 2030-го

По предварительным расчетам, продление программы до конца 2030 года потребует дополнительных бюджетных расходов в размере 2,8 трлн рублей. Согласно пояснительной записке к проекту, около 5 миллионов семей в России смогут воспользоваться этой поддержкой в период с 2027 по 2030 годы.

Как ранее рассказывал Life.ru, с 1 февраля 2025 года размер материнского капитала будет проиндексирован. Для первого ребенка, рожденного или усыновленного не ранее 1 января 2020 года, сумма составит 676,4 тыс. рублей. Такая же сумма будет выделена и за второго ребенка, если он родился до 2020 года. За второго или последующих детей, появившихся на свет или усыновленных с 1 января 2020 года, родители смогут получить около 894 тыс. рублей, если ранее не получали сертификат.

Родителям разрешат учиться на средства маткапитала
Родителям разрешат учиться на средства маткапитала

Эксперты считают введение материнского (семейного) капитала одной из самых значительных мер, способствующих увеличению рождаемости вторых и последующих детей. Опросы, проведенные Народным фронтом, подтверждают его эффективность: 33,9% респондентов отметили, что федеральный материнский капитал сыграл важную роль в решении о первых родах, а 62,9% — о вторых и последующих.

Марина Фещенко
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