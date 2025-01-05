Родителям разрешат учиться на средства маткапитала

Средства маткапитала могут разрешить тратить на образование родителей. Соответствующий законопроект сейчас разрабатывают депутаты Госдумы, сообщил зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Осуществляется подготовка проекта федерального закона, которым будет предусматриваться возможность использования средств материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям на получение образования [родителей] в организациях на территории РФ, имеющих право на оказание соответствующих образовательных услуг, а также у индивидуальных предпринимателей», — говорится в письме, цитату из которого приводит ТАСС.

Такое право получат женщины, родившие первого ребёнка после 1 января 2020 года, матери, родившие или усыновившие второго, третьего или последующего ребёнка, а также мужчины-единственные усыновители первого, второго, третьего ребёнка или последующих детей. Кроме того, проект затрагивает вдовцов, воспитывающих первого, второго, третьего ребёнка или последующих детей после смерти их матери, не имевшей российского гражданства. Новый закон позволит улучшить демографическую ситуацию в стране, считают парламентарии.