Путин запретил покупать ветхое жильё на маткапитал

Президент России Владимир Путин своим указом запретил направить средства маткапитала на приобретение непригодного для проживания жилья. Соответствующий документ был размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон предусматривает, что с 1 января 2025 года основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала будет являться также отсутствие заключения о соответствии жилья требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания. Это документ родители смогут оформлять в порядке, установленном Правительством РФ. Заключение будет действовать в течение одного года со дня его оформления.