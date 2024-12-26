Путин запретил покупать ветхое жильё на маткапитал
Путин новым указом запретил направлять маткапитал на покупку непригодного жилья
Президент России Владимир Путин своим указом запретил направить средства маткапитала на приобретение непригодного для проживания жилья. Соответствующий документ был размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон предусматривает, что с 1 января 2025 года основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала будет являться также отсутствие заключения о соответствии жилья требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания. Это документ родители смогут оформлять в порядке, установленном Правительством РФ. Заключение будет действовать в течение одного года со дня его оформления.
Как уже писал Life.ru, с 1 февраля 2025 года маткапитал вырастет на 7,3% и составит 676 398,58 рубля за первого ребёнка и 893 835,55 рубля за второго, если семья не получала деньги за первенца. Через три года ожидается, что выплата составит 1 млн рублей. Программа действует до 2030 года, после чего Госдума подумает о её продлении.
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