Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продлении маткапитала до 2030-го

В ходе пленарного заседания Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Законопроект о продлении программы маткапитала направлен на реализацию послания президента Федеральному Собранию, поэтому он был рассмотрен в приоритетном порядке уже на первом пленарном заседании сессии», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он также подчеркнул, что маткапитал является наиболее эффективной мерой социальной поддержки будущих мам и молодых родителей, инициированной Владимиром Путиным в 2006 году. За время существования программы было выдано свыше 14 миллионов сертификатов. На данный момент за первого ребёнка положена выплата в размере 676 398,58 рубля. За второго и последующих детей родители получают 893 835,55 рубля, если до этого не получали сертификат.