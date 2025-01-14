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Регион
14 января, 12:09

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продлении маткапитала до 2030-го

В ходе пленарного заседания Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Законопроект о продлении программы маткапитала направлен на реализацию послания президента Федеральному Собранию, поэтому он был рассмотрен в приоритетном порядке уже на первом пленарном заседании сессии», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он также подчеркнул, что маткапитал является наиболее эффективной мерой социальной поддержки будущих мам и молодых родителей, инициированной Владимиром Путиным в 2006 году. За время существования программы было выдано свыше 14 миллионов сертификатов. На данный момент за первого ребёнка положена выплата в размере 676 398,58 рубля. За второго и последующих детей родители получают 893 835,55 рубля, если до этого не получали сертификат.

Родителям разрешат учиться на средства маткапитала
Родителям разрешат учиться на средства маткапитала

Как уже ранее сообщалось, что маткапитал на первого ребёнка в 2025 году увеличится до 677 тысяч рублей. По прогнозам Минтруда, этой мерой поддержки в 2025 году воспользуются более 1 млн россиян.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olga Bocharnikova

Мария Любицкая
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