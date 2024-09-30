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30 сентября, 19:31

Стало известно, на сколько вырастет материнский капитал в 2025 году

Материнский капитал в 2025 году проиндексируют на 7,3%

Размер материнского капитала в 2025 году вырастет на 7,3%. Об этом стало известно из проекта бюджета Фонда пенсионного и социального страхования.

С 1 февраля выплата на первого ребёнка составит 676 тысяч рублей. Если же семья не использует первый сертификат, то размер выплаты на второго ребёнка составит 893 тысячи рублей.

В проекте бюджета также предусмотрены индексации на 4,5% и 4% в последующие годы. Таким образом, к 2027 году сумма материнского капитала может увеличиться до 735 тысяч рублей.

Социальный фонд раздал остатки материнского капитала 60 тыс. семей
Социальный фонд раздал остатки материнского капитала 60 тыс. семей

О том, что в бюджете РФ заложена индексация маткапитала, ранее сообщал глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он напомнил, что в России предусмотрена выплата остатка средств материнского капитала, если он составляет менее десяти тысяч рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Анатолий Цейко
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