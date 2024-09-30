Стало известно, на сколько вырастет материнский капитал в 2025 году

Размер материнского капитала в 2025 году вырастет на 7,3%. Об этом стало известно из проекта бюджета Фонда пенсионного и социального страхования.

С 1 февраля выплата на первого ребёнка составит 676 тысяч рублей. Если же семья не использует первый сертификат, то размер выплаты на второго ребёнка составит 893 тысячи рублей.

В проекте бюджета также предусмотрены индексации на 4,5% и 4% в последующие годы. Таким образом, к 2027 году сумма материнского капитала может увеличиться до 735 тысяч рублей.