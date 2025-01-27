Мишустин назвал размер нового маткапитала на первого ребёнка
Мишустин: Размер маткапитала на первого ребёнка с 1 февраля вырастет до 690 тыс.
С 1 февраля 2025 года в России вырастет размер материнского капитала на первого ребёнка — выплата составит 690,3 тысячи рублей. За второго и последующего ребёнка семья получит по 912,2 тысячи рублей. Об этом сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
«Вырастет помощь семьям с детьми. Материнский капитал на первого ребёнка превысит 690 тысяч рублей, на второго и последующих — 912 тысяч», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Всего, по словам премьера, с первого дня февраля 2025 года пройдёт индексация более 40 видов выплат и пособий для жителей РФ. Как подчеркнул в своей речи Мишустин, каждый год будет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. При этом ранее данные суммы были фиксированными.
«Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом. Важно, чтобы люди в каждом регионе получали положенные им средства своевременно и в полном объёме», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что в результате февральской индексации пенсий более 38 миллионов работающих и неработающих пенсионеров станут получать больше ежемесячно. Прибавка к выплатам составит порядка 540 рублей.
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