В России с 1 февраля повысят пенсии и другие социальные выплаты
Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат с февраля на 9,5%
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации более 40 социальных выплат и пособий с 1 февраля на 9,5%. Об этом глава правительства объявил на совещании со своими заместителями.
Вопрос доиндексации социальных пенсий Мишустин поручил держать на контроле вице-премьеру Татьяне Голиковой, а военных пенсий — первому вице-премьеру Денису Мантурову.
Напомним, президент Владимир Путин ранее сообщил, что в России на 9,5% проиндексируют страховые и военные пенсии, а также социальные выплаты и пособия. Он объяснил распоряжение тем, что инфляция оказалась выше ожидаемой. В Госдуме подсчитали, что дополнительная индексация пенсий затронет около 40 миллионов россиян.
Life.ru