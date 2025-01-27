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Регион
27 января, 08:21

В России с 1 февраля повысят пенсии и другие социальные выплаты

Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат с февраля на 9,5%

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации более 40 социальных выплат и пособий с 1 февраля на 9,5%. Об этом глава правительства объявил на совещании со своими заместителями.

Вопрос доиндексации социальных пенсий Мишустин поручил держать на контроле вице-премьеру Татьяне Голиковой, а военных пенсий — первому вице-премьеру Денису Мантурову.

С 1 февраля повысят социальные выплаты. Кому сделают прибавку и на сколько
С 1 февраля повысят социальные выплаты. Кому сделают прибавку и на сколько

Напомним, президент Владимир Путин ранее сообщил, что в России на 9,5% проиндексируют страховые и военные пенсии, а также социальные выплаты и пособия. Он объяснил распоряжение тем, что инфляция оказалась выше ожидаемой. В Госдуме подсчитали, что дополнительная индексация пенсий затронет около 40 миллионов россиян.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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