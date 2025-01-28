Госдума одобрила закон об оформлении извещения о ДТП в электронном формате
В Государственной Думе во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, который даст возможность автомобилистам оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу через портал «Госуслуги» и мобильные приложения страховых компаний. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Данный закон упростит процесс составления извещения о ДТП в электронном формате, исключив необходимость вызова полиции и заполнения бумажных форм. Сейчас автовладельцы могут оформлять извещение об аварии в электронной форме через единый портал госуслуг. После принятия нового закона они также смогут использовать мобильные приложения страховых компаний и системы Российского союза автостраховщиков (РСА).
Страховые компании заинтересованы в интеграции своих услуг в мобильные приложения, поскольку это значительно ускоряет процесс оформления необходимых документов для получения страховых выплат пострадавшими в ДТП. Как пояснили в РСА, процедура оформления европротокола будет включать обязательную фотофиксацию обстоятельств аварии с помощью мобильного приложения и составление извещения о ДТП.
Ранее Life.ru рассказывал, что скоро зарегистрировать автомобиль можно будет без необходимости предоставления полиса обязательного страхования. Это нововведение начнёт действовать с 1 марта 2025 года. Также владелец автомобиля сможет сразу же аннулировать регистрацию машины после её продажи, что поможет избежать штрафов, которые могут быть наложены на нового владельца.
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