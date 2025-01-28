Госдума одобрила закон об оформлении извещения о ДТП в электронном формате

В Государственной Думе во втором и третьем чтениях одобрили законопроект, который даст возможность автомобилистам оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) по европротоколу через портал «Госуслуги» и мобильные приложения страховых компаний. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Данный закон упростит процесс составления извещения о ДТП в электронном формате, исключив необходимость вызова полиции и заполнения бумажных форм. Сейчас автовладельцы могут оформлять извещение об аварии в электронной форме через единый портал госуслуг. После принятия нового закона они также смогут использовать мобильные приложения страховых компаний и системы Российского союза автостраховщиков (РСА).

Страховые компании заинтересованы в интеграции своих услуг в мобильные приложения, поскольку это значительно ускоряет процесс оформления необходимых документов для получения страховых выплат пострадавшими в ДТП. Как пояснили в РСА, процедура оформления европротокола будет включать обязательную фотофиксацию обстоятельств аварии с помощью мобильного приложения и составление извещения о ДТП.