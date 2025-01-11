Водителям объяснили, кому грозят новые штрафы от 3 до 5 тысяч рублей

С 1 января 2025 года в России увеличились штрафы для автомобилистов без полиса ОСАГО. Однако повышенный штраф водителям грозит в случае повторного нарушения, рассказал RG.ru президент Российского союза автостраховщиков (РАС) Евгений Уфимцев.

«Когда человек первый раз попался за отсутствие полиса, получил за это штраф, а потом попался в руки инспектору ГИБДД ещё раз без полиса в течение года, — штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Технологию, как это будет применяться, разработают в МВД», — заявил Уфимцев.

В настоящее время в некоторых российских регионах планируется введение штрафов на основе данных с камер видеонаблюдения. Несколько из этих областей уже готовы с 1 марта присоединиться к эксперименту по предупреждению таких водителей.