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Регион
11 января, 06:36

Водителям объяснили, кому грозят новые штрафы от 3 до 5 тысяч рублей

Глава РСА Уфимцев: Для водителей без ОСАГО с 1 января увеличили наказание

С 1 января 2025 года в России увеличились штрафы для автомобилистов без полиса ОСАГО. Однако повышенный штраф водителям грозит в случае повторного нарушения, рассказал RG.ru президент Российского союза автостраховщиков (РАС) Евгений Уфимцев.

«Когда человек первый раз попался за отсутствие полиса, получил за это штраф, а потом попался в руки инспектору ГИБДД ещё раз без полиса в течение года, — штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Технологию, как это будет применяться, разработают в МВД», — заявил Уфимцев.

В настоящее время в некоторых российских регионах планируется введение штрафов на основе данных с камер видеонаблюдения. Несколько из этих областей уже готовы с 1 марта присоединиться к эксперименту по предупреждению таких водителей.

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Напомним, что ещё в середине декабря 2024 года Госдума приняла проект о повышении штрафа за вождение без ОСАГО в шесть раз. Если ранее нарушители платили 800 рублей, то документ предполагает увеличение суммы до 3-5 тысяч рублей. По данным РСА, в настоящее время примерно 7-10 процентов автомобилистов в России управляют транспортными средствами без действующего страхового полиса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ivanova Ksenia

Наталья Афонина
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