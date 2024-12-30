Названы три махинации изворотливых страховщиков для сокращения выплат по ОСАГО

Российским автомобилистам рассказали об уловках недобросовестных страховщиков, которые пытаются занизить возмещение по ОСАГО. В результате при аварии владелец машины может рассчитывать только на получение минимальной выплаты вместо ремонта авто. Об этом рассказал «Газете.ru» автоюрист Лев Воропаев.

Например, надо внимательно читать бланк при заключении договора. Некоторые компании сразу ставят галочку, что клиент требует только денежную выплату. Также страховщики дают заявителю на подпись документ с множеством трудновыполнимых условий, подписав который, будет проблематично получить компенсацию на ремонт.

«Если человек сам согласится на денежную выплату, то он получит по единой методике расчёта с учётом износа всего 25-30% от реальной стоимости ремонта, и отрежет себе путь для того, чтобы взыскать полную рыночную стоимость в судебном порядке, а также компенсацию морального вреда», — предупредил эксперт.

Кроме того, страховщики могут выдавать пострадавшим в ДТП письменные отказы в ремонте, ссылаясь на то, что у них не заключены договоры с сервисами. Надо также обговаривать этот момент с самого начала, чтобы за свой счёт потом не ремонтировать авто.