Госдума в шесть раз увеличила штраф за езду без ОСАГО
Госдума на пленарном заседании одобрила законопроект о повышении штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД) сразу в двух чтениях — втором и третьем. Этот документ был предложен парламентом Кабардино-Балкарской Республики. Изменения касаются Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Законопроект устанавливает штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. В настоящее время за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства предусмотрен штраф в 800 рублей.
По данным МВД, в 2023 году было вынесено более двух миллионов постановлений по нарушениям, связанным с ОСАГО. По оценкам РСА, около 7–10% российских водителей ездят без полиса страхования. В Госдуме подчёркивают, что размер штрафа не менялся с 2002 года, а возможность оплаты со скидкой значительно ослабляет систему наказаний.
А ранее сообщалось, что Госдума повысила штраф за вождение в нетрезвом виде до 45 тысяч рублей. Штраф за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения также вырастет до 45 тысяч рублей.
Kandinsky 3.1 / Life.ru