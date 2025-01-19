Полис не пригодится: Российским водителям рассказали о скорых изменениях в ПДД

Зарегистрировать автомобиль скоро можно будет без предъявления полиса обязательного страхования. Это изменение содержится в обновлённых правилах, которые вступят в силу 1 марта 2025 года, рассказал адвокат Анатолий Миронов.

«Это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для собственников транспорта ускорит регистрацию», — поделился юрист с агентством «Прайм».

На этом список нововведений не заканчивается. Так, с 1 марта владелец транспортного средства сможет сразу же прекратить регистрацию машины после её продажи. Это убережёт собственника от штрафов будущего хозяина. Впрочем, воспользоваться этой возможностью смогут лишь те, кто заключил договор купли-продажи через Госуслуги или заверил документ у нотариуса.