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Регион
16 января, 14:04
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Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 27 января тарифный коридор по ОСАГО будет увеличен для нескольких категорий транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Тарифы вырастут в обе стороны: на 11,57% для общественного транспорта и на 20% для мотоциклов и грузовиков с разрешенной массой до 16 тонн. При этом базовые ставки по ОСАГО для опытных водителей останутся прежними.

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«Расширение тарифного коридора вызвано высокой убыточностью этих категорий транспорта. Так, небольшие грузовики чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 тысяч рублей», – говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.

Кроме того, ущерб от аварий с участием мототранспорта увеличился на 32%. Ставки для мотоциклистов будут зависеть от опыта водителя и нового коэффициента, связанного с мощностью двигателя.

Также в некоторых регионах будут обновлены данные территориального коэффициента, который влияет на стоимость полиса. Диапазон этого показателя будет расширен в обе стороны.

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Напомним, что в середине декабря 2024 года Госдума утвердила законопроект, увеличивающий штраф за вождение без ОСАГО в шесть раз. Если раньше сумма штрафа составляла 800 рублей, то теперь она может возрасти до 3-5 тысяч рублей. Согласно данным РСА, в настоящее время около 7-10 процентов водителей в России управляют автомобилями без действующего страхового полиса.

Марина Фещенко
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