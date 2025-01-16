Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января

С 27 января тарифный коридор по ОСАГО будет увеличен для нескольких категорий транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Тарифы вырастут в обе стороны: на 11,57% для общественного транспорта и на 20% для мотоциклов и грузовиков с разрешенной массой до 16 тонн. При этом базовые ставки по ОСАГО для опытных водителей останутся прежними.

«Расширение тарифного коридора вызвано высокой убыточностью этих категорий транспорта. Так, небольшие грузовики чаще других становятся виновниками ДТП с максимальным ущербом 400 тысяч рублей», – говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.

Кроме того, ущерб от аварий с участием мототранспорта увеличился на 32%. Ставки для мотоциклистов будут зависеть от опыта водителя и нового коэффициента, связанного с мощностью двигателя.

Также в некоторых регионах будут обновлены данные территориального коэффициента, который влияет на стоимость полиса. Диапазон этого показателя будет расширен в обе стороны.