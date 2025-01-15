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Регион
15 января, 05:32

Штраф для водителей тихоходов может вырасти в шесть раз — законопроект готов

ЛДПР предложила в шесть раз увеличить штраф для тихоходов без спецзнака

Депутаты ЛДПР предложили ужесточить наказание для водителей тихоходных транспортных средств, которые забывают обозначать своё авто специальными знаками. По мнению либерал-демократов, штраф нужно увеличить с 500 до 3 тысяч рублей, то есть в шесть раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

По мнению авторов инициативы, нововведение позволит повысить безопасность дорожного движения. Немаркированные тихоходы, чья скорость не превышает 30 км/ч, нередко становятся причинами аварий. Другие водители зачастую не могут отличить их от медлительных шофёров и рискуют при попытке совершить обгон.

«Пока один водитель думает, можно ли обогнать, другие, едущие следом, решительно идут на обгон и вылетают на встречную полосу», — сказано в пояснительной записке.

Нынешние штрафы недостаточно эффективны для предотвращения подобных ситуаций, считают в ЛДПР, а потому нуждаются в увеличении.

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Напомним, что с 1 января 2025 года в России также ужесточили наказание для автовладельцев без полиса ОСАГО. За повторное нарушение таким водителям теперь будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bilanol

Анатолий Цейко
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