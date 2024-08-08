Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Закон начнёт действовать с 1 марта 2025 года. В сопроводительной записке сказано, что ранее в стране на уровне законодательства отсутствовала норма, которая бы регламентировала продажу энергетических напитков, тогда как в этом есть острая потребность в связи с тем, что молодые люди покупают и пьют энергетики в таких объёмах, которые наносят вред здоровью. Теперь продавцов обяжут отказывать покупателю в приобретении этих напитков, если возраст клиента вызывает сомнения, а подтверждающий документ он не показывает.