Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин поставил подпись под законом о запрете продажи энергетиков лицам, не достигшим 18 лет. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Закон начнёт действовать с 1 марта 2025 года. В сопроводительной записке сказано, что ранее в стране на уровне законодательства отсутствовала норма, которая бы регламентировала продажу энергетических напитков, тогда как в этом есть острая потребность в связи с тем, что молодые люди покупают и пьют энергетики в таких объёмах, которые наносят вред здоровью. Теперь продавцов обяжут отказывать покупателю в приобретении этих напитков, если возраст клиента вызывает сомнения, а подтверждающий документ он не показывает.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что Владимир Путин подписался под федеральным законом, который предоставит военнослужащим получать статус ветерана с учётом того срока, который они отслужили в новых регионах России до их вхождения в состав нашей страны. Эта норма будет в равной степени распространяться на жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.